Vier Kinder attackiert: Mädchen ruft bei Polizei an, im Hintergrund hört man Schreie

Weimar - Am Sonntag wurden in Weimar vier Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren angegriffen.

In Weimar hat ein Jugendlicher vier Mädchen angegriffen und verletzt. (Symbolfoto) © Rene Ruprecht/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hielten sich die Kinder im Bereich einer Einkaufspassage in der Friedensstraße auf. Sie waren in einem Fahrstuhl. Dort begegnete ihnen ein etwa gleichaltriger Junge (geschätztes Alter etwa zwölf bis 13 Jahre).

Er sprach die Mädchen erst an und dann kam es plötzlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Einem der Mädchen wurde bei der Attacke mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte.

"Ausgangspunkt war ein Notruf eines der Mädchen, das gegen 16.10 Uhr über einen körperlichen Angriff informierte. Im Hintergrund waren Schreie zu hören, ehe das Gespräch abrupt beendet wurde", berichtet ein Polizeisprecher.

Als die Polizei eintraf, war der Angreifer bereits mit einem Fahrrad in Richtung Jenaer Straße geflüchtet. Es wurden Spuren gesichert und Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.