Vier Kinder attackiert: Mädchen ruft bei Polizei an, im Hintergrund hört man Schreie
Weimar - Am Sonntag wurden in Weimar vier Mädchen im Alter von zehn bis zwölf Jahren angegriffen.
Wie die Polizei mitteilte, hielten sich die Kinder im Bereich einer Einkaufspassage in der Friedensstraße auf. Sie waren in einem Fahrstuhl. Dort begegnete ihnen ein etwa gleichaltriger Junge (geschätztes Alter etwa zwölf bis 13 Jahre).
Er sprach die Mädchen erst an und dann kam es plötzlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Einem der Mädchen wurde bei der Attacke mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzte.
"Ausgangspunkt war ein Notruf eines der Mädchen, das gegen 16.10 Uhr über einen körperlichen Angriff informierte. Im Hintergrund waren Schreie zu hören, ehe das Gespräch abrupt beendet wurde", berichtet ein Polizeisprecher.
Als die Polizei eintraf, war der Angreifer bereits mit einem Fahrrad in Richtung Jenaer Straße geflüchtet. Es wurden Spuren gesichert und Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.
Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem jugendlichen Angreifer machen können. Hinweise nimmt das Revier in Weimar unter der Telefonnummer 03643/8820 oder per E-Mail unter [email protected] entgegen.
Titelfoto: Rene Ruprecht/dpa