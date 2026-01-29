Autorennen in Erfurt: Wer hat etwas gesehen?

Erfurt - Am Mittwochabend kam es im Norden von Erfurt zu einem verbotenen Autorennen .

Mit stark überhöhter Geschwindigkeit war am Mittwochabend ein Mercedes-Transporter im Norden Erfurts unterwegs. (Archivbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Angaben der Polizei war zwischen 19.15 Uhr und 19.20 Uhr ein bislang unbekannter Kurierfahrer mit einem Mercedes-Transporter auf der Erfurter Landstraße sowie der L1051 mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Transporter mit rund 130 km/h, obwohl in dem Bereich lediglich Tempo 50 erlaubt ist.

Der Fahrer soll dabei grob verkehrswidrig gehandelt haben, unter anderem indem er eine Abbiegespur zum Überholen nutzte und zeitweise extrem dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge auffuhr.

Eine konkrete Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer wurde bislang nicht angezeigt, die Polizei schließt diese jedoch nicht aus.