Security-Mitarbeiterin im Thüringen Park von drei Teenies angegriffen

Erfurt - Im Erfurter Thüringen Park wurde am Mittwochabend eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes von drei Jugendlichen attackiert.

Im Thüringen Park wurde eine Security-Mitarbeiterin angegriffen. (Archivbild) © dpa/Martin Schutt

Die Teenagerinnen im Alter von 15 bis 18 Jahren waren gegen 20.40 Uhr von einer Security-Mitarbeiterin angesprochen worden, weil sie sich zu laut verhalten hatten, erklärte die Polizei.

Als die Angestellte des Sicherheitsdienstes die Gruppe aus dem Einkaufscenter verweisen wollte, eskalierte die Situation. Eine 18-Jährige bedrohte und beleidigte die Frau und ging aggressiv auf sie zu.

Als die Dame des Wachdienstes die Angreiferin auf Abstand halten wollte, griffen die zwei 15-Jährigen ein. Die drei Täterinnen zogen der Frau an den Haaren und drückten sie zu Boden.

Danach flüchteten die Angreiferinnen in Richtung Moskauer Straße. Die Polizei fahndete im Anschluss nach den Jugendlichen und konnte sie tatsächlich schnappen.