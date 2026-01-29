Vorsicht vor dieser Betrugsmasche: Falscher Polizist am Telefon

Bad Langensalza - Am Mittwoch sind Telefontrickbetrüger im Unstrut-Hainich-Kreis erfolgreich gewesen.

Telefontrickbetrüger gaben sich bei einer Frau aus Bad Langensalza als Polizeibeamte aus und brachten eine Frau dazu, Bargeld zu übergeben. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

In Bad Langensalza riefen die Täter eine Frau an und gaben sich dabei als Polizeibeamte aus. Unter dem Vorwand, es habe in der Nachbarschaft mehrere Einbrüche gegeben, setzten sie die Geschädigte unter Druck.

Im weiteren Verlauf forderten die Betrüger die Frau auf, ihre Vermögensgegenstände zur angeblichen Sicherung an die vermeintlichen Polizeibeamten zu übergeben.

Mit dieser Masche erlangten die Täter schließlich Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich. Erst später erkannte die Geschädigte den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis ermittelt und warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsform. Bürgerinnen und Bürger sollten keinesfalls auf Geldforderungen eingehen, entsprechende Telefonate sofort beenden und umgehend Anzeige erstatten.