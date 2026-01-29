18-Jähriger klaut Spielkonsole bei MediaMarkt und zückt Messer, als er erwischt wird

Der Diebstahl einer Spielkonsole in der MediaMarkt-Filiale in Egelsbach führte am Mittwoch zu einer äußerst brenzligen Situation, ein Messer wurde gezückt!

Von Florian Gürtler

Egelsbach - Ein 18-jähriger Dieb kam bis zu einer Ampel, doch dort wurde ihm seine Beute wieder abgenommen - dann eskalierte die Situation!

In der MediaMarkt-Filiale in Egelsbach kam es am Mittwoch zum Diebstahl einer hochpreisigen Spielkonsole. (Symbolbild) © Henning Kaiser/dpa Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag bei der MediaMarkt-Filiale im südosthessischen Egelsbach, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach entwendete der Heranwachsende gegen 17.35 Uhr eine Spielkonsole im Wert von rund 460 Euro aus dem Elektronikfachmarkt im Kurt-Schumacher-Ring und entkam damit aus dem Geschäft. "Dabei löste die Waren-Sicherungsanlage aus, wodurch zwei Mitarbeiter auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurden und ihm bis zu einer nahegelegenen Fußgängerampel folgten", ergänzte ein Polizeisprecher. Die MediaMarkt-Angestellten konnten dem 18-Jährigen die gestohlene Konsole abnehmen.

Auf Konsolen-Verpackung eingestochen

Die Polizei entsandte nach der Alarmierung sofort einen Streifenwagen, doch noch während die Beamten auf dem Weg waren, konnte der 18-Jährige überwältigt werden. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Danach wollten sie zu dem Elektronikmarkt zurückkehren. Doch der junge Mann folgte den Markt-Mitarbeitern. Er zückte ein sogenanntes Multitool mit ausgeklappter Messerklinge und bedrohte damit die beiden Männer sowie einen inzwischen hinzugekommenen dritten Angestellten des Geschäfts. Die drei bedrohten Männer flohen daraufhin in den angrenzenden Discounter-Markt "Action Egelsbach", aber der wütende 18-Jährige folgte ihnen auch dorthin und verlangte lautstark und "unter Vorzeigen des Messers die Herausgabe des Diebesguts", wie es weiter hieß. Dabei soll der Heranwachsende auf die Verpackung der Konsole eingestochen haben. Um ein Haar wäre auch einer der drei MediaMarkt-Angestellten getroffen worden. Die drei Männer gingen nun ihrerseits zum Angriff über: Der 18-Jährige wurde "zu Boden gebracht und ihm das Multitool durch eine weitere hinzugekommene Person abgenommen".

Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl