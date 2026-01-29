18-Jähriger klaut Spielkonsole bei MediaMarkt und zückt Messer, als er erwischt wird
Egelsbach - Ein 18-jähriger Dieb kam bis zu einer Ampel, doch dort wurde ihm seine Beute wieder abgenommen - dann eskalierte die Situation!
Der Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag bei der MediaMarkt-Filiale im südosthessischen Egelsbach, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.
Demnach entwendete der Heranwachsende gegen 17.35 Uhr eine Spielkonsole im Wert von rund 460 Euro aus dem Elektronikfachmarkt im Kurt-Schumacher-Ring und entkam damit aus dem Geschäft.
"Dabei löste die Waren-Sicherungsanlage aus, wodurch zwei Mitarbeiter auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurden und ihm bis zu einer nahegelegenen Fußgängerampel folgten", ergänzte ein Polizeisprecher.
Die MediaMarkt-Angestellten konnten dem 18-Jährigen die gestohlene Konsole abnehmen.
Auf Konsolen-Verpackung eingestochen
Danach wollten sie zu dem Elektronikmarkt zurückkehren. Doch der junge Mann folgte den Markt-Mitarbeitern.
Er zückte ein sogenanntes Multitool mit ausgeklappter Messerklinge und bedrohte damit die beiden Männer sowie einen inzwischen hinzugekommenen dritten Angestellten des Geschäfts.
Die drei bedrohten Männer flohen daraufhin in den angrenzenden Discounter-Markt "Action Egelsbach", aber der wütende 18-Jährige folgte ihnen auch dorthin und verlangte lautstark und "unter Vorzeigen des Messers die Herausgabe des Diebesguts", wie es weiter hieß.
Dabei soll der Heranwachsende auf die Verpackung der Konsole eingestochen haben. Um ein Haar wäre auch einer der drei MediaMarkt-Angestellten getroffen worden.
Die drei Männer gingen nun ihrerseits zum Angriff über: Der 18-Jährige wurde "zu Boden gebracht und ihm das Multitool durch eine weitere hinzugekommene Person abgenommen".
Ermittlungen wegen räuberischem Diebstahl
Der junge Mann soll bei dem Gerangel einem der Männer ins Gesicht geschlagen und um sich getreten haben. Bei einem Fluchtversuch trat der Wüterich mit so viel Wucht gegen die Tür des Discounter-Markts, dass diese zu Bruch ging.
Mehrere Personen waren notwendig, um den Egelsbacher bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 18-Jährige wurde festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.
Gegen ihn werde nun "wegen mehrerer Delikte ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie der Sachbeschädigung", schloss der Sprecher seinen Bericht ab.
Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0610390300 bei der Polizei melden.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa