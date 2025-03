Autos attackiert, 62.000 Euro Sachschaden: Polizei schnappt Randale-Teenies

Die Polizei konnte nach zahlreichen Sachbeschädigungen in Crimmitschau und Neukirchen (Landkreis Zwickau) drei Teenager schnappen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um drei Teenager, von denen zum Tatzeitpunkt zwei 15 Jahre und einer 16 Jahre alt waren.

Insgesamt sollen die Vandalen 34 Autos und eine Schaufensterscheibe attackiert haben, heißt es.

"Die Fahrzeuge verschiedener Marken wurden in der Leipziger Straße, Glauchauer Landstraße, Zwickauer Straße, Pestalozzistraße, Carthäuser Straße, Bebelstraße und David-Friedrich-Oehler-Straße, Karlstraße sowie der Brückenstraße in Crimmitschau sowie in der Werdauer Straße in Neukirchen beschädigt", so die Polizei.