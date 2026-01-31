Nächtliche Randalierer kippen mehrere Autos auf die Seite
Quedlinburg - In der Nacht zu Samstag wussten in Quedlinburg (Landkreis Harz) mehrere Unbekannte offensichtlich nicht, wohin mit ihrer ganzen Kraft.
Denn im Zeitraum von 2 bis 4 Uhr wurden im Stadtgebiet vier Autos auf die Seite gekippt, teilte das Polizeirevier Harz mit.
In allen Fällen haben die Wagen Schäden erlitten, hieß es.
Die Ermittler gehen von mehreren Tätern aus, die es auf die Kleinwagen abgesehen hatten.
Sie durchsuchten die Erlenstraße, Johannishöfer Trift und Erwin-Baur-Straße nach passenden Modellen für ihre Tat.
Jetzt suchen die Beamten Hinweise durch Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können.
Hinweise zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen nimmt das Polizeirevier Harz unter Telefon 03941/674293 oder online über das E-Revier entgegen.
Titelfoto: Polizeirevier Harz