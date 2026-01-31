Nächtliche Randalierer kippen mehrere Autos auf die Seite

Quedlinburg - In der Nacht zu Samstag wussten in Quedlinburg ( Landkreis Harz ) mehrere Unbekannte offensichtlich nicht, wohin mit ihrer ganzen Kraft.

Insgesamt vier Autos wurden durch die Randalierer beschädigt. © Polizeirevier Harz

Denn im Zeitraum von 2 bis 4 Uhr wurden im Stadtgebiet vier Autos auf die Seite gekippt, teilte das Polizeirevier Harz mit.

In allen Fällen haben die Wagen Schäden erlitten, hieß es.

Die Ermittler gehen von mehreren Tätern aus, die es auf die Kleinwagen abgesehen hatten.

Sie durchsuchten die Erlenstraße, Johannishöfer Trift und Erwin-Baur-Straße nach passenden Modellen für ihre Tat.

Jetzt suchen die Beamten Hinweise durch Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können.