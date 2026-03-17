Schüsse auf Mehrfamilienhaus: Iran-Konflikt soll Rolle spielen

Aachen - Die Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus in Aachen sind offenbar politisch motiviert gewesen.

Iranische Flaggen aus der Schah-Zeit sind wohl die Ursache gewesen, dass auf ein Mehrfamilienhaus geschossen wurde. (Symbolbild) © Jean-Francois Badias/AP/dpa

Es gebe einen Bezug zum Iran-Konflikt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. In der Nacht zum Samstag waren die Schüsse auf das Haus abgegeben worden.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte mehrere Einschusslöcher fest. Weil auch eine Gasleitung beschädigt wurde, mussten die Bewohner das Haus vorübergehend verlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

In der Nähe war ein 28 Jahre alter Mann festgenommen worden. Bei ihm wurden eine Schusswaffe und ein leeres Magazin gefunden. Seine Wohnung wurde durchsucht.

Ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wurde jedoch abgelehnt.