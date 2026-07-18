Autos demoliert: Junger Mann lässt seinen Aggressionen freien Lauf

Sondershausen - Ein 26-Jähriger hat am Mittwochabend in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) mehrere Autos demoliert.

Der junge Mann (26) hatte mehrere Autos beschädigt. © SD Foto Dienst

Wie die Polizei mittlerweile erklärte, hatte sich der junge Mann an zahlreichen geparkten Fahrzeugen in der Albert-Kuntz-Straße zu schaffen gemacht und gegen die Seitenspiegel getreten.

Anwohner hatten die Zerstörungswut des Übeltäters mitbekommen und die Beamten alarmiert. Vor Ort nahmen die Polizisten insgesamt 31 Verstöße auf. An einem Auto entstand den Angaben nach ein Sachschaden von 1000 Euro.

Der 26-Jährige konnte unweit des Tatorts vorläufig festgenommen werden. Er soll unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben.