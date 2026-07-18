Vater holt Sohn von Party ab: Betrunkener 14-Jähriger fährt mit Auto einfach wieder zurück

Anröchte - Ein 14-Jähriger ist im Kreis Soest ( NRW ) mitten in der Nacht betrunken Auto gefahren.

Die Polizei ermittelt nach einer Suff-Fahrt gegen einen Teenager (14). (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde er gegen 1.00 Uhr nachts von seinem Vater von einer Party in Erwitte abgeholt.

Sie fuhren heim in das etwa sechs Kilometer entfernte Anröchte, wo der Junge aber nicht schlafen ging. Stattdessen setzte er sich allein ins Auto und fuhr zurück zu der Party, ohne dass die Eltern das mitbekamen.

Einen Führerschein hatte er natürlich nicht, dafür war er viel zu jung.

Später in der Nacht fuhr er mit dem Auto wieder nach Hause. Bei der Polizei gingen Hinweise aus der Bevölkerung ein, woraufhin ein Streifenwagen zur Adresse der Familie fuhr.