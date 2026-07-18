Kurioser Einsatz in Heidelberg: Wütender Kunde bewirft Mitarbeiter mit Grillhähnchen

Heidelberg - In der Heidelberger Altstadt ist am Freitagnachmittag ein Streit an einem Imbiss auf kuriose Weise eskaliert. Ein unzufriedener Kunde verlor die Fassung und nutzte sein frisch gekauftes Essen als Wurfgeschoss.

Die Polizei musste die Streitsituation schlichten. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, trug sich die Situation gegen 16.20 Uhr vor einem Lebensmittelgeschäft in der Heidelberger Fahrtgasse zu. Aus bislang unbekannten Gründen geriet ein 41-jähriger Kunde mit dem Imbiss-Mitarbeiter (37) aneinander.

Der Kunde war dabei offenbar so in Rage, dass er eine Tüte samt halbem Grillhähnchen und Pommes in Richtung des Angestellten warf.

Das fettige Wurfgeschoss traf den 37-Jährigen an der Schulter und fügte ihm laut Polizeiangaben Schmerzen zu.

Nach der Hähnchen-Attacke griff der ungehaltene Mann nach zwei Bierdosen, die auf dem Verkaufstresen standen, und tat so, als wolle er auch diese auf den Mitarbeiter werfen.

"Als er diese aus Zorn mit voller Wucht auf den Tresen zurückstellte, platzte eine der Dosen, die andere wurde dadurch beschädigt", berichteten die Beamten.