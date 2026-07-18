Betrunkener Radfahrer stürzt auf Gleise und sorgt für Streckensperrung

Halle (Saale) - In der Nacht zu Samstag ist ein 42-Jähriger mit seinem Fahrrad hingefallen. Der Sturz hatte weitreichende Folgen.

Die Strecke musste gesperrt werden, um den Mann zu retten. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie Sebastian Schultzik von der Pressestelle der Polizeiinspektion Halle (Saale) am Samstagmorgen berichtete, war der Mann gegen 1 Uhr am Südstadtring mit seinem Fahrrad unterwegs.

In der Nähe der dortigen Gleise stürzte er dann eine Böschung hinab auf die Gleisanlage.

Er konnte sich selbstständig nicht mehr befreien.

Die Strecke musste gesperrt werden, um den 42-Jährigen zu retten. Am Südstadtring in Halle fahren sowohl Straßenbahnen als auch S-Bahnen der Deutschen Bahn.