Autos geklaut: Trabant und BMW weg!

In Plauen wurde ein weißer BMW X6 gestohlen. © privat

In Plauen verschwand in der Nacht auf Montag ein weißer BMW X6, der in einer Parklücke an der Friedrichstraße in Richtung Neundorfer Straße stand.

Das neun Jahre alte Auto ist circa 30.000 Euro wert.

Auch in Limbach-Oberfrohna verschwand ein Fahrzeug. Laut Polizei entwendeten unbekannte Täter in den ersten beiden Märzwochen aus einer Garage an der Straße Am Hohen Hain einen gelben Trabant 601 Kombi.

Außerdem wurden dort Dämmmaterial und auch ein Holzregal geklaut. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden am Garagentor wird mit circa 500 Euro angegeben.