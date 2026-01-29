Bundesstraße mit Schnee bedeckt: Opel kracht mit Transporter zusammen

Abtsbessingen - Auf einer Schnee-verwehten Bundesstraße im Kyffhäuserkreis hat es am Mittwochabend gekracht.

Der Opel wurde bei dem Unfall stark zerstört. © Silvio Dietzel

Ein Opel-Fahrer war zwischen Billeben und Allmenhausen aus bislang noch ungeklärten Gründen mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengestoßen.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde auch noch ein drittes Auto beschädigt, teilte die Polizei mit.

Der 49-Jährige aus dem Opel musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 47-jährige Fahrer des Kleintransporters verletzte sich ebenfalls, auch er wurde in eine umliegende Klinik gebracht.

Die B84 war nach dem Unfall für etwa drei Stunden voll gesperrt. Der Opel sowie der Kleintransporter wurden abgeschleppt.