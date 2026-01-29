Fahndung nach geflohenem Häftling: Wie gefährlich ist der Mann?

Limburg an der Lahn - Nach der Flucht eines Strafgefangenen läuft die Suche nach dem Mann weiter auf Hochtouren.

Die Polizei sucht weiter mit Hochdruck nach einem Häftling, der am Mittwoch in Limburg seinen Bewachern entkam. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Andreas Arnold/dpa

"Nach unserer Einschätzung geht keine Gefahr von dem Mann für die Bevölkerung aus", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Der Häftling war am Mittwoch bei einem Krankenhaus-Besuch im westhessischen Limburg seinen Bewachern entkommen - obwohl er an den Händen gefesselt war!

Der Flüchtige sei noch immer nicht gefunden worden, hieß es nun bei der Polizei.

Die Flucht hatte einen großen Polizeieinsatz in Limburg an der Lahn ausgelöst.

Nach dem Mann suchten mehreren Streifen, die von der Bereitschaftspolizei und einem Polizeihubschrauber unterstützt wurden.