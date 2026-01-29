Menschenknochen an Promenade gefunden: Identität der Leiche geklärt

Passau - Die Identität der toten Person, deren Knochen am Sonntagnachtmittag in Passau entdeckt wurden, ist geklärt.

Die Leichenteile wurden einen Tag nach dem Fund von der Polizei geborgen und zur rechtsmedizinischen Untersuchung gebracht. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Das teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.

"Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine seit August 2025 vermisste Passauerin. Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung liegen nicht vor", gab das Polizeipräsidium Niederbayern bekannt.

Und weiter: "Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen."

Ein Spaziergänger hatte am Sonntag die menschlichen Überreste an der Innpromenade gefunden und die Beamten alarmiert.