Menschenknochen an Promenade gefunden: Identität der Leiche geklärt
Passau - Die Identität der toten Person, deren Knochen am Sonntagnachtmittag in Passau entdeckt wurden, ist geklärt.
Das teilte die Polizei am Donnerstagvormittag mit.
"Den vorliegenden Erkenntnissen zufolge handelt es sich um eine seit August 2025 vermisste Passauerin. Hinweise auf Gewalt- oder Fremdeinwirkung liegen nicht vor", gab das Polizeipräsidium Niederbayern bekannt.
Und weiter: "Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen."
Ein Spaziergänger hatte am Sonntag die menschlichen Überreste an der Innpromenade gefunden und die Beamten alarmiert.
Das Skelett wurde am Montag geborgen und zu einer rechtsmedizinischen Untersuchung gesandt. Die Staatsanwaltschaft Passau leitet die Ermittlungen.
