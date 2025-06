Brutale Attacke auf Sanitäter: Retter bei Einsatz schwer verletzt

Zwei Sanitäter erlitten schwere Verletzungen. (Symbolfoto) © Michael Kappeler/dpa

Wie die Polizei zum Vorfall mitteilte, trat der 38-Jährige einen der Retter eine Treppe hinunter, auf den anderen trat und schlug der Mann ein.

Die Rettungskräfte waren am Mittwoch in Bad Feilnbach, um den 42-Jährigen abzuholen und per Krankentransport in ein Klinikum zu bringen.

Den Angaben zufolge sei es dabei zunächst zum Streit mit dessen Mutter gekommen, welcher sich zugespitzt habe, bis die Situation völlig eskalierte.

Der Freund der Frau attackierte schlussendlich die Einsatzkräfte. Beide mussten schwer verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.