Bad Kreuznach: Schüsse auf fahrenden Linienbus

Nach Schüssen in Bad Kreuznach am späten Freitagabend ermittelt die Polizei, Zeugen sollen sich bitte bei den Beamten melden. (Symbolbild) © Montage: Paul Zinken/dpa, Swen Pförtner/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend gegen 22.20 Uhr in der Kirchstraße in Bad Kreuznach-Winzenheim, wie die Polizei in der Nacht zum heutigen Samstag mitteilte.

Demnach wurden vermutlich drei Schüsse auf den vorbeifahrenden Bus abgefeuert, mehrere Fenster des Linienbusses wurden beschädigt.

"Im Innern des Busses befanden sich mehrere Insassen, die glücklicherweise alle durch den Vorfall unverletzt blieben", ergänzte ein Polizeisprecher.

Die Ermittler gehen aufgrund der Schäden am Bus davon aus, die Schüsse mit einer Kohlenstoffdioxid- oder Luftdruckwaffe abgefeuert wurden.