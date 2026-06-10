Polizeieinsatz am Lößnitzbad: Was war da los?

Radebeul - Der Badeausflug am letzten hochsommerlichen Tag in dieser Woche sollte für die Besucher des Lößnitzbades im Ortsteil Naundorf am Montagabend unschön enden: Ein handfester Streit am Baggersee sorgte für einen Polizeieinsatz.

Der Besuch am idyllischen Lößnitzbad sollte für Badegäste am Montagabend unschön enden, als die Polizei wegen zwei Streithähnen anrücken musste. © Anne-Sophie Mielke

Kurz vor 18 Uhr entbrannte im Bereich des Toilettenhäuschens plötzlich ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 40-Jähriger war mit einem Bekannten aneinandergeraten, erklärt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage.

Für die Gäste an der offenen Badestelle war die Auseinandersetzung nicht zu überhören, vor allem weil die beiden Hunde der Streithähne aufgeregt bellten.

Zeugen vor Ort berichteten, dass sie sich - vor allem mit Kind - nicht zu den Toiletten trauten, da die Männer sichtlich gewaltsam aufeinander losgingen.

Schließlich alarmierten Badegäste die Polizei, die gegen 18.45 Uhr mit mindestens zwei Streifenwagen in der Fabrikstraße anrückten.

Dem stark alkoholisierten 40-Jährigen wurde daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen, dem dieser aber nicht nachkommen wollte. Aus diesem Grund nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.