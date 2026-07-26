Verdacht auf Herbeiführen einer Explosion: Rucksack löst Polizeieinsatz in Bonn aus

Bonn - Ein verdächtiger Rucksack hat am Sonntag einen Großeinsatz der Polizei in Bonn ausgelöst.

Die Polizei hat den Bereich rund um das Café auf der Dottendorfer Straße in Bonn am Sonntagmittag weiträumig abgesperrt. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie die Ermittler mitteilen, betrat ein Mann (21) gegen 13 Uhr ein Café auf der Dottendorfer Straße und begab sich dort auf die Toilette. Kurze Zeit später verließ er die Örtlichkeit bereits wieder - allerdings ohne seinen zuvor mitgeführten Rucksack.

Als Café-Mitarbeiter das bemerkten und daraufhin im stillen Örtchen nachsahen, entdeckten sie dort das Gepäckstück.

Weil sich darin laut Polizei "verdächtige Gegenstände" befanden, brachten die Angestellten den Rucksack auf die Straße und alarmierten die Ordnungshüter.

Der Bereich rund um die Einsatzstelle wurde daraufhin weiträumig abgesperrt. Zudem wurden Spezialisten des Landeskriminalamts hinzugezogen, um den Ranzen zu untersuchen.

Kurz darauf konnte schon Entwarnung gegeben werden. "Von der Flasche und den weiteren Gegenständen im Rucksack ging keine unmittelbare Gefahr aus", berichten die Ermittler.