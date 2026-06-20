Badeausflug endet tödlich: 24-Jähriger in See ertrunken

Dörfles-Esbach - Am Freitag ist im Landkreis Coburg ein 24-Jähriger beim Baden in einem See ertrunken. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Todesumständen.

Der Mann starb in einem bayerischen See. (Symbolfoto) © Ulrich Perrey/dpa

Der Deutsche hatte sich gemeinsam mit mehreren Bekannten am Ufer des Gewässers aufgehalten. Als er zum Schwimmen ins Wasser ging und nach einiger Zeit nicht mehr auftauchte, verständigten seine Begleiter den Notruf.

Rettungskräfte rückten umgehend an, um nach dem Vermissten zu suchen. Tauchern gelang es schlussendlich, den bereits untergegangenen 24-Jährigen aus dem See zu bergen. Noch vor Ort wurden medizinische Notfallmaßnahmen eingeleitet.

Anschließend brachte der Rettungsdienst den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus.