Feuerwehr räumt Schwimmbad in NRW: Mehr als 500 Badegäste müssen plötzlich raus

Kempen - Wegen Chlorgas-Alarms ist ein Schwimmbad in Kempen am Niederrhein evakuiert worden.

Rund 500 bis 600 Gäste mussten das Schwimmbad in Kempen aufgrund des Chlorgas-Alarms verlassen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers verließen etwa 500 bis 600 Badegäste das kombinierte Frei- und Hallenbad, viele von ihnen noch in Badekleidung.

Zum Glück sei nichts besonders Gravierendes festgestellt worden. Vermutlich sei nur eine kleine Menge Chlor ausgetreten, sagte der Sprecher.

Eine Gefahrenmeldeanlage in der Chlorgas-Aufbereitung habe am Vormittag angeschlagen, woraufhin der Betreiber des Bads die Feuerwehr alarmiert habe. Es sei gemessen worden, die Ergebnisse seien negativ geblieben.

Feuerwehrleute in Chemikalien-Schutzanzügen hätten den Technikbereich des Schwimmbads betreten. Dort sei nochmal gemessen und alle Chlorgasflaschen seien abgedreht worden.