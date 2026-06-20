Feuerwehr räumt Schwimmbad in NRW: Mehr als 500 Badegäste müssen plötzlich raus
Von Christoph Driessen
Kempen - Wegen Chlorgas-Alarms ist ein Schwimmbad in Kempen am Niederrhein evakuiert worden.
Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers verließen etwa 500 bis 600 Badegäste das kombinierte Frei- und Hallenbad, viele von ihnen noch in Badekleidung.
Zum Glück sei nichts besonders Gravierendes festgestellt worden. Vermutlich sei nur eine kleine Menge Chlor ausgetreten, sagte der Sprecher.
Eine Gefahrenmeldeanlage in der Chlorgas-Aufbereitung habe am Vormittag angeschlagen, woraufhin der Betreiber des Bads die Feuerwehr alarmiert habe. Es sei gemessen worden, die Ergebnisse seien negativ geblieben.
Feuerwehrleute in Chemikalien-Schutzanzügen hätten den Technikbereich des Schwimmbads betreten. Dort sei nochmal gemessen und alle Chlorgasflaschen seien abgedreht worden.
"Es ist unklar, wie viel da ausgetreten ist, weil wir nichts gemessen haben", sagte der Sprecher. Der Betreiber habe mitgeteilt, dass das Bad am Samstag noch nicht wieder öffnen werde.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa