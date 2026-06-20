Missglücktes Überholmanöver endet in Rapsfeld: Polizei sucht Zeugen

Großengottern (Unstrut-Hainich-Kreis) - Nach einem Verkehrsunfall auf der L2102 zwischen Großengottern und Thamsbrück sucht die Polizei nach einem bestimmten Zeugen .

Nach einem missglückten Überholmanöver auf der L2102 sucht die Polizei nun nach Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/gastas

Der Unfall ereignete sich laut Informationen der Polizei am Donnerstag gegen 12.05 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Unfallverursacher ein missglücktes Überholmanöver durch, gefährdete dabei den Gegenverkehr und kam anschließend von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug stoppte schließlich in einem Rapsfeld.

Nun sucht die Polizei insbesondere den Autofahrer, der zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der entgegenkommenden Fahrbahn unterwegs war und aufgrund des Überholmanövers abbremsen musste.