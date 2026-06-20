Festnahme vor Klinik: Betrunkener bespuckt Polizisten und tritt ihm gegen den Kopf

Donauwörth - Ein 62-Jähriger hat sich im Alkoholrausch mächtig Ärger eingehandelt.

Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Am Freitagabend gegen 21.45 Uhr wurde der Polizei ein betrunkener Mann im Eingangsbereich der Donau-Ries-Klinik in der Neudegger Allee in Donauwörth gemeldet.

"Mangels Behandlungsbedürftigkeit und aufgrund der erheblichen Alkoholisierung" erteilten die Beamten dem Deutschen einen Platzverweis, wie die Polizei mitteilte.

Doch der 62-Jährige stellte sich stur, woraufhin die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen. Hierbei beleidigte der Betrunkene die Beamten und spuckte einem Polizisten mehrmals ins Gesicht. Er bekam eine Spuckschutzhaube angelegt. Der Mann soll auch "verfassungsfeindliche Äußerungen" getätigt haben.

Auf der Fahrt zur Wache trat der 62-Jährige den Angaben zufolge dem Polizisten am Steuer gegen den Kopf. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.