Frau beim Ladendiebstahl festgehalten: Polizei findet heikles Schließfach

Nürnberg - Im mittelfränkischen Nürnberg ist eine 54 Jahre alte Frau am Mittwoch beim Klauen in einem Geschäft erwischt worden. Bei den anschließenden Ermittlungen fand die Polizei jedoch noch einiges mehr.

Die Polizei fand bei ihren Ermittlungen bei der Beschuldigten weiteres Diebesgut, Spezialwerkzeug und Drogen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatte ein Angestellter die Beschuldigte gegen 11 Uhr ertappt und bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten.

Polizisten nahmen die 54-Jährige vorläufig fest. Bei den weiteren Ermittlungen stießen sie auf ein von ihr angemietetes Schließfach.

"Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau neben den in der Breiten Gasse entwendeten Waren auch ein Schließfach angemietet hatte, in dem sich umfangreiches Diebesgut aus mehreren weiteren Geschäften befand", teilte die Polizei mit.

"Zudem führte sie professionelles Werkzeug mit sich, mit dem sie Diebstahlsicherungen an der Ware umgehen beziehungsweise entfernen konnte."

Außerdem legte die Frau einen Ausweis vor, der auf eine andere Person ausgestellt war. Damit nicht genug: Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten auch noch eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Die Polizei stellte das Diebesgut, das Werkzeug und die Drogen sicher. Gegen die 54-Jährige laufen nun unter anderem Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.