Bäume in Crimmitschau beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen

Crimmitschau - In der Nacht zum Mittwoch wurden in Crimmitschau (Landkreis Zwickau ) zwei Bäume beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Crimmitschau wurden zwei Bäume beschädigt. © Ralph Kunz

Wie die Polizei mitteilte, machten sich die unbekannten Täter gegen 2.30 Uhr an zwei Bäumen in der Straße Am Feldschlösschen etwa 500 Meter nach der Einmündung Westbergstraße in Richtung Mannichswalde zu schaffen.

Ein etwa fünf Meter hoher Baum wurde abgesägt und blieb zur Hälfte auf der Straße. Einen zweiten, rund acht Meter hohen Baum, sägten die Täter an.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 8000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.