Bäume in Crimmitschau beschädigt: Polizei sucht nach Zeugen

In der Nacht zum Mittwoch wurden in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) zwei Bäume beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Sarah Fuchs

In Crimmitschau wurden zwei Bäume beschädigt.
In Crimmitschau wurden zwei Bäume beschädigt.  © Ralph Kunz

Wie die Polizei mitteilte, machten sich die unbekannten Täter gegen 2.30 Uhr an zwei Bäumen in der Straße Am Feldschlösschen etwa 500 Meter nach der Einmündung Westbergstraße in Richtung Mannichswalde zu schaffen.

Ein etwa fünf Meter hoher Baum wurde abgesägt und blieb zur Hälfte auf der Straße. Einen zweiten, rund acht Meter hohen Baum, sägten die Täter an.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf etwa 8000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Wer hat in der Nacht zu Mittwoch Personen gesehen, die sich an den Bäumen zu schaffen machten oder kann sonstige Hinweise auf die möglichen Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Werdau unter folgender Telefonnummer zu melden: 03761 7020.

Titelfoto: Ralph Kunz

