Mehrfach überschlagen: 73-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall auf B247

Auf der Bundesstraße 247 bei Dingelstädt hat sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet.

Von Marie Pohland

Bei einem schweren Unfall auf der B247 bei Dingelstädt kam ein 73-jähriger Autofahrer ums Leben. (Symbolbild)
Bei einem schweren Unfall auf der B247 bei Dingelstädt kam ein 73-jähriger Autofahrer ums Leben. (Symbolbild)  © Stefan Puchner/dpa

Ein 73-jähriger Mann war laut Polizei mit seinem Nissan aus Richtung Mühlhausen in Richtung Dingelstädt unterwegs, als er auf Höhe des Abzweigs Helmsdorf aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam nach rund 100 Metern auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand.

Der 73-jährige Fahrer erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen.

Er verstarb trotz intensiver medizinischer Maßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Titelfoto: Stefan Puchner/dpa

