Dreister Klau aus einem Lkw auf der A14: 10.000 Euro futsch

Könnern - In der Nacht auf Dienstag wurde an der A14 ein Lkw-Fahrer beklaut. Der Sachschaden ist enorm!

Von einem Autohof an der A14 wurden über 10.000 Euro Bargeld geklaut. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer stellte seine Maschine für die Nachtruhe an einer Autobahnraststätte bei Könnern (Sachsen-Anhalt) ab.

Nach ersten Erkenntnissen machten sich zwei bislang unbekannte Täter gegen 0.30 Uhr an der Beifahrerseite des Schleppers zu schaffen.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, klauten sie die Dokumententasche des Fahrers. Der Mann bemerkte den Diebstahl am nächsten Morgen bei der Abfahrtskontrolle.

Neben wichtigen Dokumenten befanden sich in der Tasche auch mehrere zehntausend Euro Bargeld.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.