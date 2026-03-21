Balkon-Schüsse in Nürnberg: SEK stürmt Wohnung - Mann festgenommen
Von Arrien Pauls
Nürnberg - Schüsse von einem Balkon haben am Freitagnachmittag in der Nürnberger Südstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 35-Jähriger wurde festgenommen, teilte die Polizei mit.
Ein Zeuge hatte demnach beobachtet, wie der Mann von seiner Wohnung aus mit einer Waffe schoss - und daraufhin die Polizei alarmiert.
Weil zunächst unklar war, um welche Waffe es sich handelte, sperrten Einsatzkräfte die Straße ab und rückten mit mehreren Streifen an. Spezialkräfte nahmen den Mann schließlich in seiner Wohnung fest. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei der Waffe um ein Luftdruckgewehr. Der 35-Jährige soll damit auf eine Taube geschossen haben.
Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten den Angaben zufolge zudem Betäubungsmittel.
Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Das Gewehr wurde von der Polizei sichergestellt.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa (Symbolfoto)