Balkon-Schüsse in Nürnberg: SEK stürmt Wohnung - Mann festgenommen

Nürnberg - Schüsse von einem Balkon haben am Freitagnachmittag in der Nürnberger Südstadt einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 35-Jähriger wurde festgenommen, teilte die Polizei mit.

Die Polizei nahm den 35-Jährigen fest. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Ein Zeuge hatte demnach beobachtet, wie der Mann von seiner Wohnung aus mit einer Waffe schoss - und daraufhin die Polizei alarmiert.

Weil zunächst unklar war, um welche Waffe es sich handelte, sperrten Einsatzkräfte die Straße ab und rückten mit mehreren Streifen an. Spezialkräfte nahmen den Mann schließlich in seiner Wohnung fest. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei der Waffe um ein Luftdruckgewehr. Der 35-Jährige soll damit auf eine Taube geschossen haben.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten den Angaben zufolge zudem Betäubungsmittel.