15.07.2023 09:39 Nach Tiefgaragen-Brand: Leiche in ausgebranntem Auto gefunden!

In einer Tiefgarage in Hohengehren wurde am Freitagnachmittag ein Toter entdeckt.

Von Johanna Baumann

Baltmannsweiler - In einer Tiefgarage in Hohengehren wurde am Freitagnachmittag ein Toter entdeckt. Die Feuerwehr befand sich im Großeinsatz vor Ort. © 7aktuell.de | Enrique Kaczor Zuvor waren die Einsatzkräfte wegen eines Brandes zur Garage in der Ringstraße gerufen worden. Gegen 14.10 Uhr stellten diese dann den Vollbrand eines dort parkenden Autos fest. Später entdeckten sie eine verstorbene Person, die sich im ausgebrannten Wagen befand. Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist noch unklar. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt, wie die Polizei am späten Freitagnachmittag mitteilte. In der Tiefgarage bildete sich dichter Rauch. © 7aktuell.de | Enrique Kaczor Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Titelfoto: 7aktuell.de | Enrique Kaczor