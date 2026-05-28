Bank beschädigt, Fernglas zerstört: Pfingst-Chaoten nehmen Aussichtspunkt im Erzgebirge auseinander

Annaberg-Buchholz - Hier haben Chaoten gewütet! Über Pfingsten haben Unbekannte einen Aussichtspunkt in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) völlig zerlegt - eine Bank wurde beschädigt, ein Fernglas zerstört. Nun sucht die Stadt nach den Vandalen.

Die Aussichtsplattform "Teufelskanzel" in Annaberg-Buchholz ist beliebt. Von hier aus haben Besucher einen wunderbaren Blick auf die Stadt - aber auch auf die malerische Landschaft des Erzgebirges. Doch der schöne Ort wurde zerstört. "An der Aussichtsplattform kam es zwischen Pfingstsonntag und Pfingstmontag zu Sachbeschädigungen durch bislang unbekannte Täter", teilt die Stadt mit. Die Chaoten wüteten regelrecht! Sie beschädigten Bänke, Sträucher und Pflanzen. Noch ärgerlicher: Die Täter zerlegten ein Fernglas, klauten die optische Einheit daraus. Eine Reparatur wird teuer. "Nach derzeitiger Einschätzung ist für eine Wiederherstellung beziehungsweise Ersatzbeschaffung mit mindestens Kosten im mittleren vierstelligen Bereich zu rechnen", so das Rathaus. Die Polizei spricht von einem Stehlschaden von mehreren Hundert Euro. "Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro", so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen.

Kaum noch zu erkennen: Das Fernglas wurde völlig auseinandergenommen! © Stadt Annaberg-Buchholz

Im Rathaus ist man fassungslos über die Zerstörungswut. "Die Teufelskanzel ist ein beliebter Aussichtspunkt und wird von Einwohnern sowie Gästen der Stadt regelmäßig als Ort der Erholung genutzt. Die Stadt bedauert die entstandenen Beschädigungen sehr und bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Aufklärung beitragen können", heißt es.

Nun werden Zeugen gesucht: Wer hat am Pfingstwochenende etwas beobachtet, das mit der Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnte? Wer kann Angaben zum Verbleib der entwendeten optischen Einheit des Fernglases machen?



Hinweise nimmt die Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz unter der Nummer 03733/44953 entgegen.