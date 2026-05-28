Feuer in Neustadt an der Orla: Gebäude brennt, Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Neustadt an der Orla - In Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) brennt seit Donnerstagvormittag ein Gebäude in der Ernst-Thälmann-Straße.

Das Feuer war am Donnerstagvormittag ausgebrochen. © Kevin Fischer-Gold / bw.pictures

Wie die Polizei berichtet, wurde das Haus offenbar völlig zerstört. Das Feuer war gegen 10.30 Uhr ausgebrochen. Gegen 14 Uhr war die Feuerwehr noch mit Löscharbeiten beschäftigt.

Den Angaben nach befindet sich in dem Gebäude unter anderem eine Apotheke sowie eine Praxis.

Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser soll verhindert werden. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Informationen vor. Laut den Beamten sei jedoch von einem "hohen Sachschaden" auszugehen. Personen wurden nicht verletzt, heißt es.