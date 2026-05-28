Frau rettet Hund in letzter Sekunde: Hier warnt die Polizei vor gefährlichen Hundeködern

Zell am Harmersbach - Ein Spaziergang am Mittwoch hätte für einen Hund in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) beinahe dramatisch geendet. Eine Frau entdeckte einen Hundeköder glücklicherweise gerade noch rechtzeitig.

Der Hund erschnüffelte den Köder und nahm ihn in den Mund. (Symbolfoto) © Maurizio Gambarini/dpa

Die Hundehalterin, die am Morgen im Bereich der Wassertretstelle Hinterhambach unterwegs war, erlebte einen echten Schreckmoment. Ihr Hund fand den ausgelegten Köder und nahm ihn bereits in sein Maul.

Wie die Polizei berichtet, war der Köder mit Schlitzschrauben versehen worden. "Die Halterin reagierte schnell und konnte den Gegenstand noch rechtzeitig aus dem Maul ihres Hundes entfernen, bevor das Tier diesen verschluckte", heißt es in der Mitteilung.

Die Polizei mahnt alle Hundehalter in dem Bereich zu erhöhter Vorsicht. Auch Spaziergänger ohne Hund werden gebeten, die Augen offen zu halten und aufmerksam zu sein.