Täter verlangte Zigaretten: 19-Jähriger bei Raub verletzt

Zwickau - Am Mittwoch wurden zwei junge Männer (19, 21) am Zwickauer Schlobigpark beraubt. Der 19-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen.

Die beiden jungen Männer (19, 21) waren im Bereich der Zwickauer Johannisstraße unterwegs, als sie beraubt wurden. (Archivfoto) © Theo Stiegler

Laut Polizei waren die beiden Männer am Mittwoch gegen 15.45 Uhr im Bereich der Johannisstraße unterwegs.

Plötzlich trat ein Mann (28) aus einer Gruppe von sechs Personen heraus und forderte von den beiden Zigaretten. Der 21-Jährige kam der Aufforderung eingeschüchtert nach. Der 19-Jährige versuchte sich gegen den Übergriff zu wehren, da schlug ihm der 28-Jährige ins Gesicht.

"Der Tatverdächtige entriss dem 19-Jährigen, der leicht verletzt wurde, daraufhin die Geldbörse und entnahm 130 Euro Bargeld", so ein Polizeisprecher.

Die beiden Opfer traten schließlich die Flucht an.