Bank-Vorraum nach Geldautomaten-Sprengung verwüstet: Polizei sucht Zeugen

Neuss - In Neuss haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei ist auf der Suche nach den Tätern und bittet Zeugen, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Der Vorraum der Bank wurde bei der Sprengung verwüstet. © Polizei Rhein-Kreis Neuss

Laut Mitteilung der Polizei waren Anwohner der Martinstraße in der Nacht zu Montag gegen 2.05 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden und alarmierten umgehend die Beamten, die wenig später an der Filiale eintrafen.

"Der Vorraum der Bank wurde bei der Sprengung des Geldautomaten nicht unerheblich beschädigt", schilderte ein Sprecher die Situation vor Ort. Ein Auto, das vor der Bank abgestellt worden war, sei bei der Detonation ebenfalls beschädigt worden.

Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung nach den bislang unbekannten Tätern ein, die bislang jedoch erfolglos blieb.

"Nach Zeugenaussagen sollen mindestens zwei Personen an der Tat beteiligt gewesen sein, die anschließend vermutlich in einem schwarzen 7er-BMW in Richtung Autobahn 46 (Heinsberg) geflüchtet seien", hieß es. Ob die Täter Geld erbeutet hatten, sei Gegenstand der Ermittlungen.