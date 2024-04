Frau geht auf Kita-Spielplatz und ohrfeigt fremde Kinder

Barmstedt - Wie konnte das nur passieren? In Barmstedt ( Kreis Pinneberg ) ist eine Frau unvermittelt auf das Gelände einer Kita gegangen und hat dort zwei Kinder angegriffen.

Zwei Sechsjährige wurden im Kreis Pinneberg von einer unbekannten Frau auf einem Kita-Spielplatz angegriffen. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich der Vorfall in der Bahnhofstraße bereits am Dienstag zugetragen. Zwischen 9 und 10 Uhr hatten zwei sechsjährige Jungen auf dem Spielplatz gespielt, als die unbekannte Frau unbefugt das Gelände betrat und zunächst belehrend auf die beiden einredete.

Anschließend soll sie einen der Jungen grob angefasst und dem anderen eine Ohrfeige verpasst haben. Danach machte sie sich vom Acker.

Die beiden Kinder schilderten im Nachgang den Vorfall und gingen gemeinsam mit den Eltern zur Polizei, wo sie den Angriff zur Anzeige brachten.

Warum die Frau die beiden Kinder angegangen war, ist derzeit noch unklar. Gegen sie wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Laut den beiden Sechsjährigen soll die Dame ungefähr 30 Jahre alt gewesen sein. Sie war schlank, hatte hellblondes, langes Haar und trug eine pinke Jacke, blaue Jeans und lila Schuhe.