Fußball kurios: Leverkusen-Fan mit Mainz-Schal nach Bundesligaspiel bei Darmstadt 98 festgenommen

Darmstadt/Mainz/Leverkusen - Der Fanschal eines Anhängers von Mainz 05 hat am vergangenen Samstag die Bundespolizei in Atem gehalten. Dabei spielte sich die Geschichte rund um die Bundesliga-Partien der Mainzer gegen Werder Bremen und von Darmstadt 98 gegen Bayer Leverkusen ab.

Die zuständige Bundespolizei wurde verständigt, die Suche nach dem Täter am Mainzer Hauptbahnhof verlief aber ergebnislos.

Bei einer solchen soll nun ein 24 Jahre alter Bayer-Fan einem 19 Jahre alten Supporter der 05er am Bahnsteig mit einem Quarz-Handschuh ins Gesicht geschlagen und ihm seinen Fanschal abgenommen haben. Der 19-Jährige erlitt dabei Verletzungen im Gesicht.

Da sich auch Anhänger der Mainzer zu diesem Zeitpunkt am Hauptbahnhof aufhielten, weil sie aus dem Umland kamen oder mit Bussen zum außerhalb der City gelegenen Stadion fahren wollten, kam es auch zu Begegnungen der beiden Fanlager.

Alles begann am Hauptbahnhof in Mainz gegen 13 Uhr, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtet. Hier waren viele der Leverkusener Fans auf dem Weg ins nahe gelegene Darmstadt umgestiegen.

Schnell wurden die Videodaten des Bahnsteigs ausgewertet, anhand derer der Täter ausgemacht werden konnte. Da ziemlich klar war, dass der Mann das Fußballspiel in Darmstadt besuchen würde, suchte die Polizei dann bei der Rückreise der Fans am Hauptbahnhof in Darmstadt nach dem 24-Jährigen.