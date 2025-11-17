Bedrohungslage: Großeinsatz in der JVA Aschaffenburg
Aschaffenburg - Großeinsatz der Polizei! Innerhalb der Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg gab es am Montagmorgen eine Bedrohungslage.
Wie die Polizei Unterfranken mitteilte, soll ein Häftling einen Justizbeamten der Anstalt bedroht haben.
In der Folge rückten zahlreiche Einsatzkräfte an.
Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz, der über dem Gebiet Strietwald kreiste, um die Lage aus der Luft zu kontrollieren.
Polizeimeldungen Deo ins Gesicht gesprüht: Taxifahrer ausgeraubt
Der betroffene Insasse konnte im weiteren Verlauf räumlich isoliert werden. Aktuell laufe der Einsatz allerdings noch.
Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Zudem bestehe keine Gefahr für Menschen außerhalb der JVA. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind bislang unklar.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa