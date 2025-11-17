Zigarettenautomat mitten in Wohngebiet hochgejagt: Wo stecken die Täter?

Solingen - In den frühen Morgenstunden am Montag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Solingen in die Luft gejagt.

Der Zigarettenautomat wurde vollständig zerstört. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus

Der Polizei zufolge soll sich die Tat gegen 3.54 Uhr in der Baverter Straße ereignet haben.

Anwohnende hatten sich in Windeseile bei den Beamten gemeldet und von einer unüberhörbaren Explosion inklusive starker Rauchwolke berichtet.

Eine sofort in die Wege geleitete Fahndung führte bislang nicht zu einem oder mehreren Tatverdächtigen.

Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte jedoch Schäden an einem in der Nähe geparkten Hyundai. Der Wagen wurde mutmaßlich von herumfliegenden Trümmerteilen des Automaten getroffen und beschädigt - der Schaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt.