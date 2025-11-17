Deo ins Gesicht gesprüht: Taxifahrer ausgeraubt

Meuselwitz (Altenburger Land) - Bereits am Samstagabend wurde in Meuselwitz ein Taxifahrer ausgeraubt. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Am Samstagabend wurde in Meuselwitz ein Taxifahrer ausgeraubt. (Symbolfoto) © Bildmontage: Jonas Walzberg/dpa, Bodo Schackow/dpa

Gegen 23 Uhr fuhr ein bisher noch Unbekannter laut Polizei mit einem Taxi. Als der 39-jährige Taxifahrer am Zielort ankam, teilte ihm der unbekannte Täter mit, dass er die Fahrt nicht bezahlen kann.

Daraufhin informierte der Taxifahrer die Polizei.

Währenddessen sprühte der Unbekannte ihm mit einem Deospray ins Gesicht, stahl ihm sein Portemonnaie mit den Tageseinnahmen im mittleren dreistelligen Betrag und flüchtete unerkannt aus dem Fahrzeug.

Laut Angaben der Beamten wurde der Taxifahrer bei dem Angriff leicht verletzt. Trotz bereits eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte der Täter bisher nicht identifiziert werden.