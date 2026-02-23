Bedrohungslage an Schule im Kreis Karlsruhe: Verdächtiger festgenommen

Bretten - Bei einer Bedrohungslage an einer Schule in Bretten (Landkreis Karlsruhe) ist ein Mensch laut Polizei leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten einen Tatverdächtigen festgenommen.

Die Polizei rückte im Großeinsatz zu einer Bildungseinrichtung aus. (Symbolfoto) © Robert Michael/dpa

Wer die beiden Menschen sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen sei noch unklar, sagte eine Sprecherin.

Die Bedrohung hatte sich den Angaben nach auf die Pestalozzischule bezogen, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ).

In unmittelbarer Nachbarschaft sind eine Grund- und Hauptschule. Auch dort mussten Schülerinnen und Schüler zunächst in ihren Klassen bleiben.