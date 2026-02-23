Bedrohungslage an Schule im Kreis Karlsruhe: Verdächtiger festgenommen
Von Marco Krefting
Bretten - Bei einer Bedrohungslage an einer Schule in Bretten (Landkreis Karlsruhe) ist ein Mensch laut Polizei leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten einen Tatverdächtigen festgenommen.
Wer die beiden Menschen sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen sei noch unklar, sagte eine Sprecherin.
Die Bedrohung hatte sich den Angaben nach auf die Pestalozzischule bezogen, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ).
In unmittelbarer Nachbarschaft sind eine Grund- und Hauptschule. Auch dort mussten Schülerinnen und Schüler zunächst in ihren Klassen bleiben.
Die Polizei sei mit einem größeren Aufgebot vor Ort, um die Lage zu sichten, sagte eine Sprecherin am Vormittag.
Erstmeldung vom 23. Februar 2026, 10.14 Uhr; zuletzt aktualisiert um 10.21 Uhr.
Titelfoto: Robert Michael/dpa