Kripo ermittelt: Gartenlaube brennt nahe Bahnstrecke komplett nieder

Leinefelde - In den frühen Morgenstunden am Montag ist in einer Kleingartenanlage in der Straße An der Schwellenbeize in Leinefelde eine Gartenlaube vollständig ausgebrannt.

In einer Kleingartenanlage in Leinefelde brannte eine Gartenlaube vollständig aus, die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache. (Symbolfoto) © 123RF/marcobir

Ein Busfahrer bemerkte das Feuer gegen 3.35 Uhr und schlug Alarm.

Aufgrund der Nähe zur Bahnstrecke wurde der Zugverkehr laut Polizei vorsorglich auf Schrittgeschwindigkeit reduziert.

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Am Morgen nahmen Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Erkenntnissen gilt ein technischer Defekt als unwahrscheinlich.