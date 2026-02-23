Vierköpfige Familie tot: Vater erschießt Frau (†49), Sohn (†14) und Tochter (†6)

Strullendorf - Die Leichen einer vierköpfigen Familie wurden am Freitagabend in einem Wohnhaus im Landkreis Bamberg entdeckt.

Polizisten verschafften sich Zutritt zur Wohnung und entdeckten das Blutbad. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe sich der Vermieter am Freitag gegen 19 Uhr bei der Polizei gemeldet. Über den Notruf teilte er mit, dass er seine Mieter nicht erreichen könnte und sich Sorgen machte.

Eine Streife fuhr daraufhin zum zu dem Mehrfamilienhaus im Osten Strullendorfs. Dort öffneten die Beamten die versperrte Wohnung und entdeckten die Leichen der 49-jährigen Frau, des 52-jährigen Mannes sowie der beiden 14 und sechs Jahre alten Kinder.

Nach ersten Erkenntnissen erschoss der 52-jährige deutsche Mann zunächst seine Frau, den 14-jährigen Sohn und die sechsjährige Tochter, bevor er schließlich eine Waffe gegen sich selbst richtete. Anhaltspunkte für eine Beteiligung einer weiteren Person gibt es bislang nicht.