Vierköpfige Familie tot: Vater erschießt Frau (†49), Sohn (†14) und Tochter (†6)
Strullendorf - Die Leichen einer vierköpfigen Familie wurden am Freitagabend in einem Wohnhaus im Landkreis Bamberg entdeckt.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe sich der Vermieter am Freitag gegen 19 Uhr bei der Polizei gemeldet. Über den Notruf teilte er mit, dass er seine Mieter nicht erreichen könnte und sich Sorgen machte.
Eine Streife fuhr daraufhin zum zu dem Mehrfamilienhaus im Osten Strullendorfs. Dort öffneten die Beamten die versperrte Wohnung und entdeckten die Leichen der 49-jährigen Frau, des 52-jährigen Mannes sowie der beiden 14 und sechs Jahre alten Kinder.
Nach ersten Erkenntnissen erschoss der 52-jährige deutsche Mann zunächst seine Frau, den 14-jährigen Sohn und die sechsjährige Tochter, bevor er schließlich eine Waffe gegen sich selbst richtete. Anhaltspunkte für eine Beteiligung einer weiteren Person gibt es bislang nicht.
Laut Polizei besaß der Mann eine waffenrechtliche Erlaubnis und war im Besitz mehrerer Schusswaffen. Die Kripo ermittelt aktuell zusammen mit der Staatsanwaltschaft Bamberg zu den Hintergründen der Tat.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da in diesem Fall weitere Personen betroffen sind, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa