Koffer mit Frauenleiche bei Stuttgart: Bekannter des Opfers angeklagt

Filderstadt - Nach dem Fund einer verwesten Frauenleiche in einem Koffer in Filderstadt bei Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags gegen einen Bekannten des Opfers erhoben.

Die Frauenleiche wurde in der Nähe eines Spielplatzes in Filderstadt gefunden. (Archivfoto) © Markus Lenhardt/dpa

Der 51-Jährige habe die Frau Ende Juli 2025 in seiner Wohnung in Filderstadt getötet, teilte die Justizbehörde mit. Die 39-Jährige soll der Türke in den Wochen zuvor im Stuttgarter Drogenmilieu kennengelernt haben.

Unklar sei, wie er die Frau umgebracht habe.

Laut Anklage verstaute der Mann die Leiche in einem Rollkoffer und stellte diesen unter einer Brücke in der Nähe eines Spielplatzes in Filderstadt ab.

Dort wurde der Koffer erst Wochen später von zwei Mitarbeitern des städtischen Bauhofs aufgefunden. Die Leiche war zu diesem Zeitpunkt auch wegen der Sommerhitze stark verwest und teils skelettiert. Nach Informationen der dpa ist die Frau ebenfalls türkischer Herkunft gewesen.