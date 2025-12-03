Bedrohungslage in Mönchengladbach: Polizei sperrt Straßen und räumt Gebäude
Von Volker Danisch
Mönchengladbach - Nach Hinweisen auf eine mögliche Bedrohungslage hat die Polizei in Mönchengladbach (NRW) den Bismarckplatz in der Innenstadt abgesperrt.
Außerdem würden mehrere umliegende Gebäude geräumt, sagte eine Polizeisprecherin. Zahlreiche Beamte seien im Einsatz, um diesen Hinweisen nachzugehen. Details nannte sie nicht.
Die erfolgte Absperrung des Bismarckplatzes führt in der Innenstadt von Mönchengladbach zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.
Mehrere Straßen, die auf diese große Kreuzung zulaufen, würden ab einem gewissen Punkt gesperrt, erklärte die Polizeisprecherin.
Davon sei auch der öffentliche Nahverkehr betroffen, da Buslinien über den Bismarckplatz liefen.
Die "Rheinische Post" hatte über den Polizeieinsatz berichtet.
