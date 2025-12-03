Bedrohungslage in Mönchengladbach: Polizei sperrt Straßen und räumt Gebäude

Mönchengladbach - Nach Hinweisen auf eine mögliche Bedrohungslage hat die Polizei in Mönchengladbach ( NRW ) den Bismarckplatz in der Innenstadt abgesperrt.

Die Polizei geht derzeit im Bereich der Innenstadt Hinweisen nach. © Christoph Reichwein/dpa

Außerdem würden mehrere umliegende Gebäude geräumt, sagte eine Polizeisprecherin. Zahlreiche Beamte seien im Einsatz, um diesen Hinweisen nachzugehen. Details nannte sie nicht.

Die erfolgte Absperrung des Bismarckplatzes führt in der Innenstadt von Mönchengladbach zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Mehrere Straßen, die auf diese große Kreuzung zulaufen, würden ab einem gewissen Punkt gesperrt, erklärte die Polizeisprecherin.