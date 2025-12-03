"Pedo-Hunter" locken Männer zu Sextreffen und schlagen brutal zu: Vier Festnahmen!

Stuttgart - Selbsternannte "Pedo-Hunter" geben sich online oft als minderjährige Mädchen aus, locken ahnungslose Männer in die Falle – und schlagen dann brutal zu.

Die Polizei ermittelte zahlreiche Tatverdächtige. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

"Pedo-Hunter", also Pädophilen-Jäger, sorgen seit vielen Monaten in sozialen Netzwerken und auch bei der Polizei für Aufsehen. Nun haben Ermittler vier Männer festgenommen und zahlreiche weitere Verdächtige in der Region Stuttgart ausfindig gemacht.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden bislang vier Männer im Alter von 18 und 19 Jahren verhaftet und mehr als zwei Dutzend Wohnungen in und um Stuttgart, Esslingen und Waiblingen durchsucht. Weitere 15 Männer und 3 Frauen würden verdächtigt, in unterschiedlicher Weise beteiligt gewesen zu sein, hieß es.

Die verhafteten Männer sollen sich auf einem Online-Portal zu den Treffen mit ihren späteren Opfern verabredet und als junge, meist aber volljährige Frauen ausgegeben haben. Kurz vor den Treffen sollen sie den ahnungslosen Männern offenbart haben, doch etwas jünger zu sein.

Mit Messern, Pfefferspray, Schlagstöcken oder Schusswaffen bewaffnet, hätten sie sie schließlich bei den Treffen angegriffen und teilweise ausgeraubt, vergewaltigt oder sehr schwer verletzt.