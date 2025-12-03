Er knackte zahlreiche Lauben in Freiberg: Polizei schnappt endlich Serien-Einbrecher

Freiberg - Fast anderthalb Jahre lang hielt ein Einbrecher die Polizei in Freiberg auf Trab. Immer wieder waren Kleingartenanlagen im Osten der Stadt betroffen, immer wieder konnte der Täter entwischen. Bis jetzt! Die Beamten konnten den Mann (24) endlich schnappen.

Ein Mann (24) ist für 19 Einbrüche in Gartenlauben in Freiberg verantwortlich. Die Polizei konnte den Serien-Dieb endlich schnappen. (Symbolfoto) © 123rf/jensrother

"Dem deutschen Staatsangehörigen werden 19 Taten zugeordnet, die sich überwiegend zwischen Januar und Mai 2025 zugetragen haben. Auch fünf Einbrüche vom Dezember 2023 und einer vom September 2024 fallen darunter und werden ihm zur Last gelegt", so eine Polizeisprecherin.

Der 24-jährige Deutsche hatte die Kleingartenanlagen an den Straßen Hammerberg, Am Ostbahnhof, Frauensteiner Straße sowie Peter-Schmohl-Straße im Visier. Teilweise brach er gleich mehrere Lauben auf - bei einigen blieb es beim Einbruchsversuch.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann zum Zeitpunkt der Einbrüche wohnungslos. Er hatte es daher auf Werkzeuge, Elektrogeräte und Lebensmittel abgesehen. Teilweise nahm er auch alkoholische Getränke mit, aber auch eine Zange, einen Schraubendreher, ein Kofferradio, eine Taschenlampe, Lebensmittel und Kaffee.

"Der Gesamtsachschaden der 19 Fälle beläuft sich auf knapp 17.000 Euro, der Stehlschaden auf insgesamt etwa 2500 Euro", teilt die Polizei mit.