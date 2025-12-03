Tödliche Auseinandersetzung? 43-Jähriger festgenommen

Kahla (Saale-Holzland-Kreis) - In Kahla ist es am Dienstagabend in der Fabrikstraße zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen.

Am Dienstag wurde ein 41-jähriger Mann tot aufgefunden. Die genaue Ursache ist bisher noch ungeklärt. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 43- und ein 41-Jähriger aneinander. Der ältere Beteiligte soll weiter auf den 41-Jährigen eingeschlagen haben, obwohl dieser bereits am Boden lag.

Gegen 21.20 Uhr ging der Notruf ein. Zu diesem Zeitpunkt lag der 41-Jährige bewusstlos vor seiner Wohnung. Die eintreffenden Polizeibeamten kümmerten sich sowohl um den mutmaßlichen Angreifer als auch um das Opfer, das sie reanimieren mussten.

Trotz der schnellen Maßnahmen konnte der kurz darauf eintreffende Notarzt nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Dabei leistete er laut Polizei erheblichen Widerstand. Zudem stellten die Ermittler fest, dass ein 45-Jähriger dem Verdächtigen geholfen haben soll, den bereits leblosen Körper vom Außenbereich in den Hausflur zu tragen. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss. Der 45-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.