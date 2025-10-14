Behörden hoffen auf Hinweise: 56-Jähriger in seiner Wohnung umgebracht

Bonn - Schrecklicher Fund im Bonner Stadtteil Lannesdorf! In einer Wohnung hat die Polizei eine männliche Leiche gefunden. Alles sieht nach einem Tötungsdelikt aus.

In einer Wohnung in Bonn-Lannesdorf wurde eine männliche Leiche gefunden. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Wie die Behörden berichtet haben, habe ein Bekannter des Mannes am Sonntagmittag gegen 12 Uhr die Beamten informiert, da er seinen Kumpel nicht mehr erreichen konnte.

Aus diesem Grund machten sich Polizisten auf den Weg zur Wohnung des 56-jährigen Mannes auf der Paracelsusstraße.

Nach ersten Überprüfungen alarmierten die Beamten die Feuerwehr, da sie Unterstützung bei der Öffnung der Wohnungstür benötigten.

Als man in die Wohnung eindringen konnte, fand man den Mann dort tot vor.

Aufgrund der Auffindesituation und nach dem Ergebnis der am Montag durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Tötungsdeliktes.

Aus diesem Grund ist eine Mordkommission der Bonner Polizei eingesetzt worden. Diese führt die weiteren Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.