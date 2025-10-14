Mutmaßlicher Steinewerfer bei Köln geschnappt: Mann in Psychiatrie festgenommen

Wie die Beamten mitteilen, wurde der Obdachlose am Dienstag in einer psychiatrischen Klinik festgenommen und nach Köln gebracht. Er soll noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt und ein psychologisches Gutachten erstellt werden.

Köln - In Köln hat ein bislang Unbekannter am Samstag einen Pflasterstein auf einen fahrenden Audi geworfen und dabei nur knapp den Fahrer (68) und dessen Beifahrerin (60) verfehlt. Die Polizei fahndet öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter, gegen den wegen versuchter Tötung ermittelt wird.

Dei Fahndung lief erfolgreich: Der Mann ist am Dienstag (14. Oktober) gefunden worden. © Bildmontage: Polizei Köln

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft schilderten, soll der Gesuchte am Samstagmorgen den etwa 30 mal 20 Zentimeter großen Pflasterstein von der Überführung "Ursulaplatz" auf den in Richtung Breslauer Platz fahrenden Audi des 68-Jährigen geworfen haben.

Der Stein schlug in der Heckscheibe des Autos ein - eine Mordkommission hat Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Doch damit nicht genug! Nur kurz nach dem Steinwurf soll der derselbe Mann in einem Drogeriegeschäft am Eigelstein eine Kundin (30) angegriffen haben und anschließend auf einem Fahrrad geflüchtet sein. Dabei wurde er mehrfach von der polizeilichen Videobeobachtung erfasst.

Zeugen wollen ihn zudem zuletzt gegen 10.30 Uhr im Stadtteil Sülz gesehen haben.

"Der Tatverdächtige dürfte nach ersten Erkenntnissen aus dem Obdachlosenmilieu stammen", berichtete ein Polizeisprecher. Die Ermittler haben mehrere Fotos des Mannes veröffentlicht und bitten um Hinweise zu seiner Identität.